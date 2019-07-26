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26.07.19 15:07

Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР

Київський міський голова Віталій Кличко заявляє, що не збирається йти на допит у Державне бюро розслідувань, оскільки подані в ДБР представниками влади часів президентства Віктора Януковича звернення є надуманими.

Подані звернення - мильна бульбашка: Кличко не збирається йти на допит у ДБР

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це Кличко сказав на пресконференції.

Він підтвердив, що його викликають у ДБР у справах, звернення щодо яких подали "представники минулої влади, представники адміністрації президента Януковича".

Мер Києва вважає, що ці справи є надуманими.

"Я не буду йти в ДБР. Туди прийде мій представник, юрист, який зможе дати чіткі відповіді на всі ці питання. Я ознайомився з цими справами. Там два подання. Я переконаний у тому, що найближчим часом ДБР зможе дати відповіді на ваші питання. Вони є мильною бульбашкою і зроблені умисно для медіаефекту", - сказав Кличко.

Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

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