Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кличка викликали для надання свідчень у статусі свідка у справі про можливі незаконні дії під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві.

"Що далі? Згідно з КПК, ми направимо пану Кличку повістку на повторний допит і будемо сподіватися, що він прийде і пояснить слідству свою позицію", - додав Труба.

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Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.