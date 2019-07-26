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26.07.19 15:43

Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що ні мер Києва Віталій Кличко, ні його представники не прийшли на допит.

Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба

Про це він повідомив у Telegram-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що Кличка викликали для надання свідчень у статусі свідка у справі про можливі незаконні дії під час укладання договору оренди земельної ділянки для будівництва та експлуатації житлового будинку в м. Києві.

"Що далі? Згідно з КПК, ми направимо пану Кличку повістку на повторний допит і будемо сподіватися, що він прийде і пояснить слідству свою позицію", - додав Труба.

Ні мер Кличко, ні його представники не прийшли на допит, - директор ДБР Труба 01

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Раніше, 26 липня, Кличка викликали в Державне бюро розслідувань на допит щодо законності використання комунальних земель.

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