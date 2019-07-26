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26.07.19 15:50

НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС. ВIДЕО

26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

Слідство вважає, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень та втрутились у діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Мета цих дій — уникнення обов’язкового кваліфікаційного оцінювання, встановленого законом для служителів Феміди.

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Свій план, за версією слідства, вони реалізували у кілька етапів:

Один зі штучно ініційованих суддями ОАСК позовів до голови та члена ВККС подав суддя Вищого адміністративного суду. Оскільки за автоматичним розподілом цей позов потрапив до судді ОАСК, на якого учасники злочину не мали достатнього впливу, вони намагалися досягнути винесення ним "бажаного" рішення з "потрібним" формулюванням, вчинивши тиск на служителя Феміди.

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НАБУ оприлюднило прослушку глави Окружного адмінсуду Вовка, який диктував рішення главі Суворовського суду Одеси, щоб заблокувати ВККС 01

З урахуванням наявності достатніх доказів УСР ГПУ скерувало для підписання заступнику Генерального прокурора проєкти повідомлень про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 351-2 ("Перешкоджання діяльності Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України"), ст. 375 ("Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови"), ст. 376 ("Втручання в діяльність судових органів") Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває. Слідство вживає необхідних заходів задля встановлення усіх обставин вчинення злочинів та притягнення винних осіб до встановленої законом відповідальності.

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