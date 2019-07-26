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26.07.19 16:13

В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк

У приміщенні Суворовського районного суду Одеси проводиться обшук щодо можливого втручання в роботу органів державної влади. Суддю раніше підозрювали у хабарництві, але він уникнув відповідальності.

В Одесі обшукують приміщення райсуду: під підозрою суддя, який заблокував роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів, - Горбатюк

Про це повідомив заступник начальника Головного слідчого управління - начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТСН.

"Фігурантом справи є місцевий суддя. Як пояснив глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник, йдеться про суддю, якого уже підозрювали в отриманні хабара, але він під дивними обставинами був виправданий. У справі йдеться про те, що керівник Окружного адміністративного суду Києва надиктовував результативну частину судді Суворовського суду Одеси. "Рішення, яке було винесено Суворовським судом, блокувало роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів", - розповів Артем Ситник.

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Раніше стало відомо, що НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

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