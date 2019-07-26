Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент написав у Facebook.

"Як і обіцяв, звертаюся до вас по пораду щодо кандидатури голови Одеської ОДА. Ми відібрали п'ять претендентів. Що скажете про цих осіб?" - написав він.

Зеленський вказав претендентів і додав короткий опис до кожного з них:

Андрій Андрейчиков, 41 рік.

Має вищу освіту за фахом "Правознавство". У минулому – керівник низки підприємств. З 2016 року – керівник громадської спілки "Українська асоціація вторинних металів та ресурсів".



2. Тетяна Петракевич, 37 років.

Психолог за освітою, слухачка Української школи політичних студій. Громадська активістка, волонтерка, підприємець, засновниця та директор одеської "Відкритої європейської школи".



3. Ольга Квасніцька, 44 роки.

Юрист за освітою, пише докторську дисертацію. Мама чотирьох дітей. Депутат Одеської міськради. Має досвід управління компаніями. Наразі викладає в Національному університеті "Одеська юридична академія" та є головою благодійного фонду "Французький бульвар".



4. Максим Куций, 36 років.

Вищу освіту здобув у Національній академії внутрішніх справ України. Підприємець, працював у банківському секторі, наразі – власник і директор інвестиційної компанії.



5. Максим Болдін, 44 роки.

Кандидат юридичних наук. Громадський діяч, депутат Одеської міської ради V скликання, свого часу очолював її юридичне управління. Голова Вищої ревізійної комісії адвокатури та керуючий партнер юридичної фірми.

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