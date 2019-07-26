Деякі представники блоку Зеленського в Раді вже вийшли з нами на зв'язок, - депутат Держдуми РФ Слуцький

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це в п'ятницю на пресконференції повідомив голова комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Леонід Слуцький.

За його словами, відновлення контактів Ради і Держдуми "залежить від доброї волі передовсім представників парламентської більшості". "Поки багато в чому для нас це "чорний ящик", - продовжив він. - Але, не називаючи імен, скажу, що деякі з них вже вийшли на зв'язок і вже ми з ними починаємо працювати".

"Я маю на увазі саме блок Зеленського", - додав Слуцький.

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"Дуже і дуже хотілося б сподіватися, що найближчими місяцями ми відновимо - не загадувати, в якому масштабі - системну співпрацю з Верховною Радою", - резюмував російський депутат.