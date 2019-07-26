Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".
"Водночас у цілому зростання грошових переказів сповільнювалося, що може свідчити про зниження інтенсивності міграційних процесів", — йдеться у звіті Нацбанку.
Там також вказали на зростання темпів надходження валюти в Україну під виглядом заробітної плати, що свідчить про розширення послуг аутсорсингу українськими ІТ-спеціалістами. Водночас витрати валюти українців на подорожі навпаки впали.
"На відміну від експорту, зростання імпорту послуг сповільнювалося. Така динаміка визначалася насамперед уповільненням зростання імпорту за статтею "подорожі", що, серед іншого, зумовлено зменшенням витрат подорожніх", — повідомили у Нацбанку.
Нагадаємо, за останні п'ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів - з 300 тисяч до, приблизно, 1,5 млн.