Темпи зростання трудової міграції сповільнилися, - НБУ

Про це йдеться в інфляційному звіті Нацбанку за липень, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеканал "Прямий".

"Водночас у цілому зростання грошових переказів сповільнювалося, що може свідчити про зниження інтенсивності міграційних процесів", — йдеться у звіті Нацбанку.

Там також вказали на зростання темпів надходження валюти в Україну під виглядом заробітної плати, що свідчить про розширення послуг аутсорсингу українськими ІТ-спеціалістами. Водночас витрати валюти українців на подорожі навпаки впали.

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"На відміну від експорту, зростання імпорту послуг сповільнювалося. Така динаміка визначалася насамперед уповільненням зростання імпорту за статтею "подорожі", що, серед іншого, зумовлено зменшенням витрат подорожніх", — повідомили у Нацбанку.

Нагадаємо, за останні п'ять років кількість трудових мігрантів з України в Польщі зросла в п'ять разів - з 300 тисяч до, приблизно, 1,5 млн.