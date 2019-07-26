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26.07.19 17:54

Я бачу дійсно добрі наміри, - Мінгареллі про зустріч Зеленського з послами G7

Президент України Володимир Зеленський запевнив, що боротьба з корупцією є для нього пріоритетною.

Я бачу дійсно добрі наміри, - Мінгареллі про зустріч Зеленського з послами G7

Про це заявив посол ЄС в Україні Х’юг Мінгареллі в інтерв'ю "Європейській правді", передає Цензор.НЕТ.

"Ми оворили про боротьбу з корупцією – та обидва погодилися, що це має бути пріоритетом. Ми говорили про реформу системи правосуддя, і він запевнив, що це буде однією з ключових задач його уряду. Я чимало говорив про економічні реформи, і Олексій Гончарук (заступник глави ОПУ, - ред.), який брав участь у зустрічі, запевнив мене, що це буде пріоритетом, та розповів, що вони планують. Отже, я бачу справді добрі наміри. А тепер у них буде ще й інструментарій для втілення цих намірів – власна більшість у Верховній Раді. Тож ми маємо всі підстави сподіватися на прискорення реформ в Україні", - розповів Мінгареллі, відповідаючи на запитання, чи побачив він готовність проводити необхідні реформи.

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