На Харківщині запобігли спробі вивезення в РФ комплектуючих для ремонту військових вертольотів, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що житель Харківської області незаконно придбав комплектуючі до авіаційної техніки. Військове обладнання чоловік планував вивезти за кордон без оформлення відповідних дозвільних документів.

Правоохоронці затримали зловмисника на харківському залізничному вокзалі під час митного контролю. Серед особистих речей чоловіка виявлені запчастини до паливно-регулюючого обладнання авіаприладів. За висновками фахівців, вказані пристрої призначені для ремонту військових і військово-транспортних вертольотів Мі-8, Мі-24 і відносяться до категорії товарів військового призначення, міжнародна передача яких може здійснюватися лише за наявності відповідного дозволу Державної служби експортного контролю України.

Водночас нагадаємо, що військово-технічне співробітництво з Росією припинено ще з серпня 2014 року згідно з Указом Президента України та Рішенням Ради національної безпеки і оборони України.

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Розпочато кримінальне за ч. 1 ст. 333 Кримінального кодексу України (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю). Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру у вчиненні злочину.

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