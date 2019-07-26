Представлено нового заступника начальника управління патрульної поліції Одеської області - Кисличенка. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє Патрульна поліція України, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час наради були розглянуті питання роботи підрозділу та оголошено наказ Національної поліції України щодо проведення реорганізації стройових підрозділів управління патрульної поліції в Одеській області та командирування командирів батальйонів й рот з метою надання їм кваліфікаційної оцінки з подальшою атестацією кожного. Наразі весь особовий склад управління патрульної поліції в Одеській області виведений поза штат. Командири підрозділів, які раніше обіймали посади в управлінні, відряджені для проходження служби до відділу патрульної поліції в АР Крим та м. Севастополі", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Зеленський назвав п'ятьох кандидатів на посаду глави Одеської ОДА

Олександр Фацевич наголосив, що на два місяці до підрозділу відрядженні кращі командири з інших управлінь, які будуть нести службу на території Одеси та області. Головне завдання, яке поставлене перед новими командирами — зміцнити й об'єднати колектив, побороти негативні явища, які раніше виникали у роботі підрозділу, не знівельовуючи позитив.

Також особовому складу управління представили нового заступника начальника управління патрульної поліції в Одеській області Дмитра Кисличенка, який донедавна обіймав посаду командира батальйону управління патрульної поліції Вінницької області.





