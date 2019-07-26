Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.07.19 17:23

Адміністрація Ладижинської ТЕС не дозволила екоінспекторам провести перевірку

Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019 року, але співробітників Державної екологічної інспекції не допустили на підприємство.

Адміністрація Ладижинської ТЕС не дозволила екоінспекторам провести перевірку

Ладижинська ТЕС не допустила Держекоінспекцію до проведення планової перевірки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019, але екоінспекторам не дозволили її провести.

Читайте також: Екологи вимагають ввести обов'язковий екомоніторинг

За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" включено до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря" та до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по утворенню відходів".

Минулої зими в Ладижині почорнів сніг. Місцеві ЗМІ припускають, що це сталося через роботу ТЕС.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100