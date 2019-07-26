Адміністрація Ладижинської ТЕС не дозволила екоінспекторам провести перевірку

Ладижинська ТЕС не допустила Держекоінспекцію до проведення планової перевірки. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Державної екологічної інспекції у Вінницькій області.

Планова перевірка мала розпочатися 22 липня 2019, але екоінспекторам не дозволили її провести.

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За інформацією Міністерства екології та природних ресурсів України, відокремлений підрозділ "Ладижинська ТЕС" АТ "ДТЕК Західенерго" включено до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні по викидах в атмосферне повітря" та до "Переліку об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля по утворенню відходів".

Минулої зими в Ладижині почорнів сніг. Місцеві ЗМІ припускають, що це сталося через роботу ТЕС.