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26.07.19 18:21

Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують

Суддя Окружного суду Руслан Арсірій стверджує, що СБУ і НАБУ прийшли в суд з обшуками за заявою адвокатів керівників ВККС С. Козьякова і С. Щотки. У ВККС заявили, що це неправда.

Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують

Слова судді Окружного суду Руслана Арсірія опублікувала "Судово-юридична газета", інформує Цензор.НЕТ.

"Суддя Окружного адміністративного суду Руслан Арсірій повідомив, що процесуальним керівником у справі є начальник Управління спеціальних розслідувань Сергій Горбатюк. Заяви, за його словами, подали на дії суддів адвокати керівників ВККС С. Козьякова і С. Щотки", - сказано в публікації.

Вища кваліфікаційна комісія суддів спростувала його слова.

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"Ця інформація не відповідає дійсності", - сказано на сторінці ВККС у Facebook.

Суддя Окружного суду Арсірій заявив, що обшуки проводяться за заявою адвокатів Козьякова і Щотки, у ВККС це заперечують 01

Раніше стало відомо, що НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві, ГПУ в рамках розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

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