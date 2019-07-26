Готові сприяти розслідуванню НАБУ про можливе втручання суддів ОАСК у діяльність ДБР, - Труба

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив глава ДБР Роман Труба, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні представники НАБУ та ГПУ оприлюднили інформацію щодо можливого втручання суддів у діяльність ДБР: у досудове розслідування в рамках кримінального провадження, а також у проведення конкурсів, зокрема – ліквідації другої конкурсної комісії.

Ми готові надати нашим колегам необхідну інформацію та сприяти встановленню усіх обставин. Водночас, повідомляю, що наразі працівники ДБР на допити не викликалися", - написав Труба.

Читайте також: Готуються проєкти підозр щодо керівництва і чотирьох суддів Окружного адмінсуду Києва, - Горбатюк (оновлено)

Нагадуємо, 26 липня 2019 року детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ провели обшуки в приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва та Суворовського районного суду Одеси. Слідство вважає, що голова і деякі судді ОАСК організували винесення завідомо неправосудних судових рішень і втрутилися в діяльність судових органів з метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України

В оприлюдненому НАБУ прослуховуванні глави ОАСК Вовка фігурує слідчий ДБР, якому мають дати команду викликати на допит члена ВККС.