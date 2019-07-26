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26.07.19 19:09

Офіційної інформації від РФ про річний транзитний контракт немає, - Нафтогаз

У НАК "Нафтогаз України" заявили, що поки не мають офіційної інформації від російського "Газпрому" про необхідність укладення короткострокового контракту на транзит газу по території України.

Офіційної інформації від РФ про річний транзитний контракт немає, - Нафтогаз

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішнє вкидання це, ймовірно, тестування боєм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.

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