Офіційної інформації від РФ про річний транзитний контракт немає, - Нафтогаз

Про це повідомляє пресслужба "Нафтогазу" в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Ніякої офіційної інформації від російської сторони щодо ідеї короткого контракту у нас зараз немає. Ми розуміємо, що сьогоднішнє вкидання це, ймовірно, тестування боєм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Reuters із посиланням на джерела повідомив, що російська влада хоче укласти з Києвом короткострокову угоду про транзит газу в Європу, щоб виграти необхідний час для завершення будівництва газопроводів в обхід України.

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