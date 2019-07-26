Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
26.07.19 19:21

Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали інспектора митного поста "Херсон-Центральний" під час одержання ним хабара за сприяння в проходженні конкурсу на посаду в Державну фіскальну службу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбуу ДБР.

Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 01

За попередньою інформацією, державний інспектор відділу митного оформлення митного поста "Херсон-Центральний" вимагав 500 доларів за сприяння в проходженні конкурсу на посаду інспектора в Державну фіскальну службу; в подальшому переможця конкурсу повинні були призначити на вакантну посаду.

Чиновника затримали під час отримання ним хабара в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.

Читайте також: Ексначальнику Волинської митниці оголосили підозру в незаконному зборі та зберіганні конфіденційної інформації про свого колишнього підлеглого, - прокуратура

Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 02
Співробітника митниці затримано в Херсоні на хабарі 500 дол. за сприяння в працевлаштуванні, - ДБР 03

Попередня кваліфікація: одержання неправомірної вигоди посадовою особою, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100