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26.07.19 20:03

Поліція проводить слідчі дії в приміщенні окружкому 37 округу в Кривому Розі

У Кривому Розі в приміщенні окружної виборчої комісії №37 після позачергових парламентських виборів поліція проводить слідчі дії.

Поліція проводить слідчі дії в приміщенні окружкому 37 округу в Кривому Розі

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, поліція проводить обшуки в межах розслідування кримінального провадження.

"26 липня працівники поліції в рамках розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 158 Кримінального кодексу України отримали ухвалу Центрально-Міського суду м. Кривий Ріг про тимчасовий доступ до комп’ютерної техніки окружної виборчої комісії №37", - йдеться в повідомленні.

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Як нагадали в пресслужбі, поліцією Дніпропетровської області за період виборчого процесу відкрито 26 кримінальних проваджень.

Зазначимо, за результатами підрахунків на виборчому окрузі №27 самовисуванець Дмитро Шпенов обійшов кандидата від партії "Слуга народу" Ігоря Фартушного на 200 голосів.

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