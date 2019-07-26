Офіс президента вирішив проблему з відбором кандидатів на посаду судді від України в ЄСПЛ, - Кулеба

Про це написав на своїй сторінці в Facebook посол України в ПАРЄ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ. За його словами, процес відбору кандидатів відбувався із труднощами.

"Довкола відбору постійно були якісь мутки, зволікання та оскарження в суді. Ми пропустили всі дедлайни, до процедури відбору в РЄ були серйозні претензії і почали ми там виглядати ось так 🤦", - написав Кулеба.

Але після перемоги Володимира Зеленського сталося, за оцінкою дипломата, "щось несподіване".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рішучі кроки і "тактика тисячі порізів", - Кулеба про можливу реакцію України на повернення РФ в ПАРЄ

"Офіс президента перезапустив конкурс, його провели швидко і спокійно відповідно до вимог РЄ, перемогли три дуже гідних кандидати - Олена Бойченко, Микола Гнатовський, Павло Пушкар, яких ми тепер передамо в РЄ з таким видом 😇", - розповів дипломат.

"Хоч одним дипломатичним головняком менше", - підсумував він.