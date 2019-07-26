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26.07.19 20:36

СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень у тимчасово окуповані райони Луганської області та в зворотному напрямку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою 01

Оперативники спецслужби встановили, що мешканці з тимчасово окупованих районів Луганщини організували нелегальні автобусні рейси з Одеси. Транспортний маршрут пролягав через територію РФ до тимчасово окупованої території Луганської області. Перетин державного кордону здійснювався у тимчасово непідконтрольних українською владою пунктах пропуску.

До протиправної діяльності ділки залучили двох жителів Харкова як "диспетчерів" автобусних рейсів.

СБУ заблокувала незаконні пасажирські перевезення між ОРЛО та Одесою 02

Під час санкціонованих слідчих дій у житлових приміщеннях фігурантів провадження правоохоронці виявили документацію та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність.

Наразі слідчими СБУ двом зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України та рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до незаконної діяльності.

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