Поліція готова забезпечити порядок під час масових релігійних заходів у Києві, - Яровий

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба столичного главку поліції.

У заході взяли участь перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий, начальник столичної поліції Андрій Крищенко, керівництво Національної гвардії України, патрульної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Зокрема увагу присутніх зосередили на пильній та злагодженій роботі силових відомств та профільних служб.

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З нагоди відзначення 1031-ої річниці хрещення Київської Русі у центральній частині міста відбудуться заходи за участі великої кількості громадян. Відтак з метою недопущення порушень публічного порядку заплановано збільшити кількість поліцейських нарядів, які будуть стежити за правопорядком у ході релігійної ходи вірян.

"Ці заходи досить потужні, враховуючи кількість приїжджих паломників. Нами проведена необхідна превентивна робота, яка націлена на високий рівень захисту та охорони життя і законних інтересів громадян. Співробітники правоохоронних відомств під час хресної ходи працюватимуть у посиленому режимі. Ми залучаємо достатню кількість працівників поліції діалогу, котрі будуть протидіяти виникненню кризових ситуацій та на місцях вирішуватимуть конфлікти. Тож наголошую на готовності представників усіх профільних служб забезпечити правопорядок на належному рівні", - зауважив Яровий.

Цими днями столична поліція посилить патрулювання в місцях активного скупчення людей, на зупинках громадського транспорту та на станціях метрополітену. Достатня кількість поліцейських та бійців Національної гвардії України нестиме службу у місцях збору вірян, аби одразу реагувати на будь-які порушення та провокації:

"Ще до початку та під час акції маршрут руху учасників обстежуватиметься фахівцями вибухотехнічної служби та кінологами зі спеціальними пошуковими собаками. Також збільшена кількість нарядів груп швидкого реагування, слідчо-оперативних груп, які негайно реагуватимуть на правопорушення. Додатково учасників заходу перевірятимуть на фільтраційних пунктах, аби не допустити пронесення заборонених предметів", - зазначив начальник Головного управління Національної поліції у м. Києві.

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У приміщенні столичного главку в цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, який координуватиме дії правоохоронців та здійснюватиме контроль за публічною безпекою громадян під час релігійного заходу.

"Ми звертаємося до киян та гостей столиці, які братимуть участь у ході, не порушувати загальноприйняті правила поведінки та дотримуватися законних вимог поліцейських. Крім того, прохання з розумінням ставитися до посилених превентивних заходів, оскільки це робиться задля безпеки громадян", - додав Крищенко.