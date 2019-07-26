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26.07.19 21:38

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї. ФОТО

Учасники української команди виграли одну срібну і дві бронзові медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC 2019 в Китаї.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 01

Конкурс тривав з 20 до 26 липня 2019 року на півострові Макао (КНР).

Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу. На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук.

Наші школярі здобули такі нагороди:

Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 02

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Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї 03

Конкурс наукових проєктів CASTIC проходить уже 34 роки поспіль. Цьогоріч Україна вперше представила свою делегацію.

Довідково:

CASTIC - це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо. Крім того, учасники конкурсу беруть участь в тематичних семінарах та виставках, мають можливість поспілкуватися з авторитетними закордонними дослідниками.

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