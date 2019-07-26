Українські школярі вибороли 3 медалі на Міжнародному науковому конкурсі CASTIC - 2019 у Китаї. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

Конкурс тривав з 20 до 26 липня 2019 року на півострові Макао (КНР).

Цього року до змагань долучилися учасники з більш як 50 країн світу. На конкурсі Україну представляли троє учнів Малої академії наук.

Наші школярі здобули такі нагороди:

срібна медаль - Олександра Лукіна (Київ) ;

; бронзова медаль - Даніїл Осташев (Харків);

бронзова медаль - Анастасія Стаханська (Тернопіль).

Також дивіться: Українські школярі вибороли 4 медалі на міжнародній олімпіаді з фізики в Ізраїлі. ФОТО

Конкурс наукових проєктів CASTIC проходить уже 34 роки поспіль. Цьогоріч Україна вперше представила свою делегацію.

Довідково:

CASTIC - це конкурс наукових та інноваційних проєктів, у якому беруть участь школярі та студенти віком від 12 до 20 років. Вони представляють проєкти в 13 категоріях. Серед них - математика, біомедицина, хімія, фізика та астрономія, інформаційні технології та комп’ютерні науки, екологія, ботаніка, мікробілогія, зоологія тощо. Крім того, учасники конкурсу беруть участь в тематичних семінарах та виставках, мають можливість поспілкуватися з авторитетними закордонними дослідниками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Школяр з Дніпра Горбонос отримав срібну медаль на Олімпіаді геніїв у США. ФОТО