"Це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи", - координатор Громадської ради доброчесності Жернаков

Про це пише в Facebook координатор Громадської ради доброчесності Михайло Жернаков, інформує Цензор.НЕТ.

"ОАСК (Окружний Адміністративний суд Києва. - Ред.) - це не один ізольований суд. Це дзеркало всієї судової системи.

Кожен день в цій системі хтось бере бабло, "погоджує" з міністрами і президентами, тисне на незалежних суддів і "зістрибує на лікарню", коли запахло смаженим", - пише Жернаков.

На думку експерта, причина цього - в тому, що судді-корупціонери почуваються абсолютно безкарними.

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"Бо ті, хто мав би їх давно звільнити за невідповідність посаді - Вища кваліфкомісія суддів і Вища рада правосуддя - складаються з таких самих корумпованих суддів і їхніх посіпак", - вважає Жернаков.

"Бо ВККС мала почати (і закінчити заільненням) перевірку суддів з ОАСК ще в 2105 році, а не після цьогорічного істеричного засідання РНБО щодо Приватбанку. Бо вона ж мала давно позвільняти тих суддів, чиї доходи не відповідають видаткам і тиї, хто зухвало порушував права людини. Бо ВРП мала звільнити, а не амністувати переважну більшість суддів Майдану", - продовжує експерт.

На думку Жернакова, варто не просто довести до завершення справу щодо суддів Окружного суду і ліквідувати сам суд.

"Змінювати, як кажуть, треба всю систему. А найперше міняти ВККС і ВРП - тих, хто відповідальний за суддівське кар'єру. І не просто міняти, а повністю перезавантажувати за безпосередньої участі громадськості і міжнародних експертів із правом вето. Так, як це було з Антикорупцінйим судом", - пропонує Жернаков.

Ідею зміни складу ВККС і ВСП підтримали, за його словами, Президент і три найбільші проукраїнські фракції нового парламенту.

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"І саме від них зараз залежить чи ми матимемо нарешті чесні суди, чи далі борсатимемося в багні корупції, схем і тем. Чи ми збагачуватимемо власну країну чи окремо взятих суддів, які мали цю країну і нас із вами на увазі", - підсумував експерт.

Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.