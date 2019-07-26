Суд над підозрюваними в побитті павлоградця В’язовиченка навмисне затягується, - сестра потерпілого

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала в Фейсбуці.

Коломоєць зазначила: "Спасибі всім, хто підтримує мою сім'ю в ході судового процесу над підозрюваними в жорстокому побитті нашого Сергія.

Завдяки вам ми продовжуємо стояти вже рік і три місяці. Хоча, якщо чесно, не раз хотілося все кинути і ніколи більше не бачити всіх цих людей, не чути їхньої брехні в стінах суду і не відчувати на собі їхніх загрозливих поглядів. Ми нічого не хочемо від підозрюваних в матеріальному плані. Сім'я Ахмедова (якій ми дуже сильно співчуваємо, особливо, його літній мамі і двом діткам!) Компенсувала братові матеріальну та моральну шкоду, сам Арзуман визнав свою провину і вибачився перед Сергієм.

Позови про відшкодування моральної та матеріальної шкоди на адресу Джаббарова і Сусоєва ми відкликали.

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Але залишається факт побиття до півсмерті прямо в центрі міста групою людей простого павлоградця. Побиття без особливого мотиву. Просто так. Вже яке за рахунком жорстоке побиття! Я не знаю як з цим живеться павлоградцям, але моя думка незмінена: місто потрібно від цього рятувати!

Так уже склалося, що ми - проста павлоградська сім'я, у якій немає ні бізнес-інтересів, ні політичних амбіцій, ні інтересів звести з кимось рахунки - за фактом вже більше року б'ємося над тим, над чим повинні працювати місцеві влада, депутати, поліція, СБУ, судді, прокурори тощо. Б'ємося за захист прав простого українця!

І ще раз спасибі всім, хто нас в цьому підтримує, приходить в судові засідання, пише статті та видає в ефір сюжети, репостить мої лонгріди в фейсбуці і надає будь-яку іншу підтримку! Спасибі чесним людям у прокуратурі, суді, поліції, завдяки яким цей процес став можливим і триває. Банальна фраза, але разом ми - сила.

І з приводу сьогоднішнього засідання суду, яке мало стати фінальним. Але, на жаль, не стало. Суддя запропонував повернутися до судочинства, щоб долучити до справи документи про те, що 20.06.2019 року П. Джаббаров отримав судимість і 2 роки позбавлення волі за заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості ще одному павлоградцю. Тепер - знову судові дебати. До речі, один мій знайомий, який працює в органах прокуратури, прокоментував, що таке рішення судді незаконне. Я не юрист, але мені все це здається черговою спробою тягнути час.

Намагаються змором всіх нас взяти".

Нагадаємо, 24 січня в Павлоградському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі Арзумана Ахмедова, який 2 червня минулого року проломив череп жителю Павлограда Сергію В’язовиченку.