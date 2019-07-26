"Роботу суду ніхто не блокував", - в ГПУ спростували звинувачення ОАСК

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук Управління спеціальних розслідувань ГПУ.

Органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, в рамках якого здійснюються обшуки, на підставі постанови заступника Генерального прокурора визнано слідчий відділ управління СБУ у одній з областей. Враховуючи багатоепізодність та складність кримінального провадження, створена міжвідомча слідча группа, до якої входять слідчі СБУ та ГПУ, детективи НАБУ, процесуальне керівництво, на підставі постанови Генерального прокурора України, здійснюється прокурорами ГПУ.

"Обшук, як і негласні слідчі дії проводилися на підставі ухвали суду, при винесенні якої порушень підсудності не допущено.

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До особистих кабінетів суддів слідчі та оперативні працівники під час обшуку доступу не мали і не намагались отримати, оскільки слідча дія тривала виключно у адміністративних приміщеннях, серверній , канцелярії. Роботу суду ніхто не блокував, все здійснюється виключно за приписами КПК України", - зазначили в прокуратурі.

Раніше, в Окружному адміністративному суді Києва звинуватили НАБУ і ГПУ в "грубому неправомірному втручанні в роботу". Повідомлялося про обшуки в кабінетах суддів, канцелярії, вилучення оргтехніки і документів, що унеможливлює проведення судових засідань.

У ОАСК також заявили, що правоохоронці використовують постанови суду з порушенням територіальної підсудності справи.

"Постанову на проведення обшуків в Окружному адміністративному суді міста Києва видано суддею Деснянського районного суду міста Чернігова у кримінальному провадженні 2014 року і стосується справ, які були відкриті в 2019 році", - йдеться в повідомленні пресслужби ОАСК.

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Сьогодні, 26 липня НАБУ і ГПУ провели обшуки в Окружному адмінсуді Києва. Як пояснили у відомстві ГПУ в межах розслідування справ Майдану перевіряла на причетність до скоєння злочинів суддів Окружного адмінсуду Києва.

За даними слідчих, глава Павло Вовк і деякі судді організували схему створення штучних перешкод в роботі ВККС для уникнення обов'язкового кваліфікаційного оцінювання.