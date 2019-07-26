Під час телефонної розмови Трамп запросив Зеленського в Білий дім, - посол США в ЄС Сондланд

Американський дипломат сказав про це після зустрічі 26 липня в Києві з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

"Вчора президент Зеленський досить довго спілкувався (телефоном – ред.) із президентом Трампом, вони знайомилися. Я спілкувався з обома і до, і після цієї розмови. Розмова пройшла дуже успішно, вони відразу знайшли спільну мову. Президент Трамп наприкінці розмови запросив Зеленського до Білого дому в термін, який підходить для обох сторін, у найближчому майбутньому", – сказав дипломат.

Читайте також: Зеленський і Трамп у телефонній розмові обговорили продовження реформ в Україні

Сондланд повідомив Радіо Свобода, що вони обговорювали, серед іншого, війну, питання енергетичної безпеки, становище в "Нафтогазі", верховенство права.

За його словами, зараз за ініціативи президента США Дональда Трампа працює команда за участі міністра енергетики Ріка Перрі, послів Курта Волкера і Вільяма Тейлора, інших представників Держдепартаменту США, яка зосереджена на різних аспектах відносин з Україною.

Нагадуємо, телефонна розмова Трампа із Зеленським відбувся 25 липня.