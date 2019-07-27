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27.07.19 00:04

Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн

Український лоукостер SkyUp оголосив 26 липня про відкриття нових внутрішніх рейсів, які зв'яжуть Київ з Харковом, Запоріжжям і Львовом, а також Харків і Львів.

Український лоукостер SkyUp анонсував нові внутрішні рейси з Києва до Львова, Харкова та Запоріжжя за ціною 500 грн

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється в Фейсбуці авіакомпанії.

Польоти почнуться в жовтні.

Авіарейси Київ - Харків і Харків - Київ будуть виконуватися з 25 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, середах і п'ятницях.

Авіарейси між Києвом і Запоріжжям - з 28 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року по понеділках, вівторках, середах і п'ятницях.

Між Києвом і Львовом - з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року спочатку по четвергах і неділях, потім по понеділках, вівторках, п'ятницях і неділях.

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На всі зазначені рейси вартість польоту в одну сторону становить від 498 грн.

На авіарейс Харків - Львів і Львів - Харків квитки оцінені в 639 грн. Перельоти будуть відбуватися з 17 жовтня 2019 року по 28 березня 2020 року четвергах і неділях.

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