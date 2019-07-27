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27.07.19 08:41

Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

Російські окупанти планують побудувати в Криму новий слідчий ізолятор на 1,5 тисячі місць.

Окупанти вирішили побудувати в Криму нове СІЗО на півтори тисячі місць

Інформація про це з'явилася на російському сайті держзакупівель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

Згідно з даними, СІЗО будуватимуть у Сімферопольському районі в два етапи. Спочатку - об'єкт на 1 тисячу місць площею близько 40,8 тис. кв. м., а потім - на 500 місць орієнтовною площею близько 13,6 тис. кв. м. метрів.

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На новий ізолятор планують витратити 3 млрд рублів. Кошти виділятимуть із федерального бюджету.

Як зазначає видання, проблема переповнення СІЗО виникла в Криму після його російської окупації.

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