Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням рекету, жертвами переважно стають громадяни української національності

Про це йдеться в доповіді Національного центру з боротьби з організованою злочинністю за підсумками 2018 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця злочинна діяльність домінує, насамперед, серед громадян української національності. Жертвами стають їхні ж співвітчизники, котрі займаються підприємництвом на території Чехії. Бізнесменів змушують платити за так званий "захист", погрожуючи насильством і розправою як над ними самими, так і над їхніми родичами в Україні", - йдеться в документі.

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Зазначається, що в 2018 році подібні випадки було зареєстровано в десяти з 13 регіонів країни.

Повернення "кришування" в доповіді пояснюють здебльшого тим, що поліція кинула серйозні сили на боротьбу з податковими шахрайством, яке "українська мафія" вподобала останніми роками. Тепер зловмисникам доводиться переорієнтуватися на інші види криміналу, резюмують правоохоронці.