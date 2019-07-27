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27.07.19 09:15

Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням рекету, жертвами переважно стають громадяни української національності

Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням такого явища, як "кришування" бізнесу. За даними правоохоронців, ним переважно займаються українці.

Поліція Чехії вперше за довгі роки зіткнулася зі зростанням рекету, жертвами переважно стають громадяни української національності

Про це йдеться в доповіді Національного центру з боротьби з організованою злочинністю за підсумками 2018 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ця злочинна діяльність домінує, насамперед, серед громадян української національності. Жертвами стають їхні ж співвітчизники, котрі займаються підприємництвом на території Чехії. Бізнесменів змушують платити за так званий "захист", погрожуючи насильством і розправою як над ними самими, так і над їхніми родичами в Україні", - йдеться в документі.

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Зазначається, що в 2018 році подібні випадки було зареєстровано в десяти з 13 регіонів країни.

Повернення "кришування" в доповіді пояснюють здебльшого тим, що поліція кинула серйозні сили на боротьбу з податковими шахрайством, яке "українська мафія" вподобала останніми роками. Тепер зловмисникам доводиться переорієнтуватися на інші види криміналу, резюмують правоохоронці.

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