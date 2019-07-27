Російського опозиціонера Яшина затримали в Москві після нічних обшуків у його квартирі

Про це сам Яшин повідомив у ніч на 27 липня на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"О першій годині ночі у моїй квартирі закінчився обшук. Вилучили зрештою лише одну книгу: художня література, на обкладинці слідчий розгледів слово "революція". Хотіли забрати і брошуру "План Путіна" 2007 року, але таки передумали. Ще приблизно пів години тривав допит (безпосередньо у квартирі). Я попросив внести до протоколу, що вважаю кримінальну справу політично мотивованою, і відмовився відповідати на запитання, пославшись на 51-ту статтю в Конституції. Підписку про нерозголошення дати відмовився", - розповів він.

Читайте також: Європарламент нагадуватиме РФ про українських політв'язнів поіменно, - євродепутат Ауштревічус

"Після цього мене вивели з дому і завантажили в автозак. У супроводі десятка бійців спецпризначення МВС, у масках і зі зброєю, мене доставили у відділ поліції міста Троїцьк. Припускаю, що тут, подалі від центру Москви, мене відправлять під адміністративний арешт. Відповісти на все це нахабне свавілля ми з вами мусимо масовим вуличним виступом. Ви знаєте де і коли: 14:00, вул. Тверська, 13. Росія буде вільною", - закликав Яшин.

Соратники Яшина припускають, що судити опозиціонера будуть за ст. 20.2 КоАП РФ (порушення встановленого порядку організації або проведення зборів, мітингу, демонстрації, ходи або пікетування), за участь у зустрічі з виборцями 14 липня біля будівлі мерії Москви. За це можливий арешт до 10 діб.

Вранці 27 липня обшуки також провели в іншого кандидата в депутати Мосміськдуми, Юлії Галяміної, раніше слідчі заходи відбулись у її передвиборчому штабі, пише "Новая газета".

Також поліція прийшла з обшуком до Кіри Ярмиш - прессекретаря Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального, затриманого раніше на пробіжці і заарештованого на 30 діб, а також до співробітника цього ж фонду Руслана Шаведдінова.

За повідомленням видання, вранці в суботу силовики почали обшук у муніципального депутата округу Філевський парк Вадима Коровіна.