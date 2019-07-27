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27.07.19 10:53

Денісова попросила уповноважену ООН із прав людини Богнер допомогти в передачі ув'язнених з ОРДО

Омбудсмен Людмила Денісова попросила новопризначену очільницю Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні Матильду Богнер посприяти в переміщенні в'язнів із підконтрольної бойовикам території Донецької області.

Про це Денісова повідомила за підсумками зустрічі з Богнер, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо з тимчасово окупованої території Луганської області за останні пів року мені вдалося перемістити вже 319 людей, то окупаційна адміністрація так званої "ДНР" блокує цей процес", - зазначила вона.

Як зазначила Денісова, Моніторингова місія ООН із прав людини має представництво в Донецьку та Луганську, а також можливість проводити віддалений моніторинг ситуації в анексованому Криму.

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За словами омбудсмена, на зустрічі вона порушила питання репресій проти кримських татар, а також наголосила на окремих випадках, як от напад на храм ПЦУ в Криму, справа Едема Бекірова, Володимира Балуха, Павла Гриба та інших українців, яких утримують у РФ і на півострові.

Денісова попросила уповноважену ООН із прав людини Богнер допомогти в передачі увязнених з ОРДО 01
Денісова попросила уповноважену ООН із прав людини Богнер допомогти в передачі увязнених з ОРДО 02

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