СБУ викрила у Києві групу держреєстраторів, які сприяли рейдерським захопленям майна вартістю понад 30 млн грн. ВIДЕО

Оперативники спецслужби встановили, що посадовці столичного комунального підприємства, яке здійснює реєстрацію нерухомості, систематично вносили неправдиві відомості до державних баз даних, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зокрема, маючи доступ до електронних реєстрів Мін'юсту України, зловмисники без відома громадян реєстрували їх засновниками і керівниками суб'єктів господарювання, а також вносили фіктивні дані про договори на оренду земельних ділянок.

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У період із березня 2018 року правоохоронці задокументували понад 20 фактів махінацій чиновників.

Унаслідок цих неправомірних дій було незаконно перереєстровано 121 ділянку землі площею 2 гектари кожна. Крім того, встановлено, що для функціонування злочинної схеми було створено 10 товариств з обмеженою відповідальністю.

За оцінками експертів, розмір орієнтовних збитків, завданих потерпілим унаслідок незаконного відчуження майна, перевищує 30 млн гривень.

У межах відкритого кримінального провадження проведено низку обшуків за місцем реєстрації комунального підприємства та проживання фігурантів справи. Під час слідчих дій правоохоронці вилучили претензійні судові документи, розпорядчі документи Мін'юсту, печатки підприємства та інші докази, що підтверджують неправомірну діяльність групи.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин справи. Заходи щодо викриття зловмисників проводилися спільно зі слідчими Нацполіції під процесуальним керівництвом прокуратури міста.