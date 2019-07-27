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27.07.19 12:22

ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері у вересні 2018 року. Наказ на затримання дав один із керівників ГУ НП у Дніпропетровській області. ДБР проводить перевірку за цією справою.

ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко

Про це повідомила перший заступник глави ДБР Ольга Варченко у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Коментую ситуацію із затриманням патрульних спецпризначенцями, яка набула широкого резонансу. Як вже з'ясували, це сталося ще у вересні 2018 року. І вказівку на затримання поліцейського давав один із керівників ГУ НП у Дніпропетровській області. 12 вересня 2018 року він наказав спецпідрозділу КОРД затримати працівників патрульної поліції, які зупинили водія автомобіля марки Range Rover і намагалися виписати йому штраф за порушення ПДР", - розповіла вона.

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"Слідчі Центрального апарату ДБР зареєстрували кримінальне провадження за ч. 2 с. 365 КК України. Встановлюватимемо, чи проводилася службова перевірка цих подій раніше. Слідкуйте за оновленнями, повідомлю деталі в наступних постах", - додала Варченко.

Раніше було оприлюднено запис того, як спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

ДБР відкрило провадження щодо затримання КОРДом патрульних на Дніпропетровщині. Інцидент стався у вересні 2018 року, - Варченко 01

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