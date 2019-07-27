Дата візиту Зеленського в США узгоджується, її повідомлять найближчим часом, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Немає жодних умов щодо зустрічі президентів України і США (до 1 вересня. - Ред.). Запрошення надійшло, президент Трамп підтвердив це президенту Зеленському цього четверга, і ми чекаємо президента Зеленського в Сполучених Штатах", - сказав Волкер.

Він додав, що поки тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор та інші представники американської сторони працюють із командою президента України над порядком денним майбутньої зустрічі і узгодженням робочих графіків лідерів обох держав.

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"Наразі ми не знаємо, які дати можуть бути зручним для обох президентів, але посол Тейлор зараз над цим працює. Я думаю, що незабаром ми це дізнаємося", - зазначив Волкер.