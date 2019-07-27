Ми не чуємо від Росії нічого, що свідчило б про готовність відпустити українських моряків, - Волкер

Про це повідомив спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще один дуже важливий крок, який Росія може зробити, - це звільнити українських моряків, які перебувають під вартою в Росії з листопада минулого року", - зазначив Волкер.

Він наголосив, що "українські судна і екіпаж зазнали нападу і були протизаконно захоплені, і продовжують незаконно утримуватися, і їх мають повернути без жодних умов".

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"Крім того, я сподіваюся, що міг би бути організований завчасний обмін полоненими між Росією і Україною", - підкреслив Волкер.

"Це конфлікт між двома державами, і немає причини, щоб ці люди перебували в розлуці зі своїми сім'ями ще довше", - додав Волкер.

"Щодо моряків, на жаль, ми не чуємо від Росії нічого, що вказувало б на те, що вони їх відпустять", - зазначив Волкер на брифінгу в суботу в Києві.



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Він додав, що Росія розпочала судовий процес над моряками і весь час посилається на нього замість того, щоб просто їх відпустити, пише УНІАН.

Також, говорячи про обмін полоненими, Волкер повідомив, що розглядаються дві ідеї.

"Є ідея обміняти українських громадян, які перебувають в ув'язненні в Росії, на російських громадян, які перебувають в ув'язненні в Україні. Поки що це теж далеко не просунулося, але ця ідея обговорюється", - зазначив він.

Інша пропозиція, за словами Волкера, "полягає в обміні заручників у контексті Мінських угод (обміні заручників, які потрапили в полон унаслідок конфлікту на Донбасі), але робота на переговорах у Мінську триває".

Нагадаємо, 25 листопада ВМС ЗС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря. Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

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Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

30 листопада моряків перевезли в Москву: 21 українця доставили в московське СІЗО "Лефортово", трьох поранених - у "Матроську тишу".

9 липня 2019 року російське слідство висунуло звинувачення в остаточній редакції всім 24 військовополоненим українським морякам. 15 липня їх включили до списку обміну полоненими. 17 липня Лефортовський суд Москви продовжив утримання під вартою всім 24 військовополоненим морякам на 3 місяці.