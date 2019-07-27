Кандидат у нардепи від "Слуги народу" Радуцький може очолити МОЗ, а Бабак - МОН, - глава штабу партії Корнієнко

Про це в інтерв'ю LB.ua розповів глава штабу партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає Цензор.НЕТ.

"Не чув про інших (кандидатів. - Ред.), крім Михайла", - відповів він на запитання про те, які є кандидати на пост глави МОЗ.

За його словами, у Радуцького "точно є своє бачення, як краще реформувати сферу охорони здоров'я".

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Бабак розробляє законопроекти у галузі освіти і "теоретично" може стати міністром, зазначив глава штабу партії.

"Всі необхідні компетенції у нього є, він розуміє цю сферу, займався управлінням в освіті", - сказав Корнієнко про Бабака.

Корнієнко зазначив, що глава МОН Лілія Гриневич і в.о. голови МОЗ Уляна Супрун навряд чи продовжать роботу в новому уряді. Але "Слуга народу" має намір продовжити їхні реформи.

"Більшість наших пропозицій щодо загальноосвітньої школи розкривають і вдосконалюють реформу НУШ (Нової української школи. - Ред.). Що стосується охорони здоров'я, то відкрутити назад реформу буде важко, але її треба ретельно проаудіювати, бо до неї більше запитань, ніж до освітньої" , - сказав Корнієнко.