Багатонаціональні навчання Agile Spirit-2019 з участю українських військових стартували в Грузії

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

Навчання відбуватимуться на трьох локаціях: у Сенакі, Вазіані і на полігоні Орфоло в Ахалцихе. Понад 3 тис. військовослужбовців країн НАТО і країн-партнерів візьмуть участь у навчаннях Agile Spirit-2019. Зокрема Грузія, США, Велика Британія, Латвія, Литва, Польща, Норвегія, Бельгія, Болгарія, Греція, Чорногорія, Румунія, Туреччина та Україна.

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Навчання Agile Spirit проводяться в Грузії вже вдев’яте і мають на меті підвищити сумісність, навчити і вдосконалити оперативні можливості учасників навчань під час планування і виконання операцій в режимі реального часу в багатонаціональних умовах.