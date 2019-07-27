Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Росія також має вжити заходів, - Волкер

"Україна вже продемонструвала ініціативи щодо досягнення миру на Донбасі. Я думаю, що Росія зі свого боку також має вжити заходів, які були б взаємними", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна .

Водночас він додав, що можна було б очікувати розведення сил і засобів у додаткових зонах на Донбасі.

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"Відкриття додаткових пунктів пропуску, наприклад у Золотому, до чого Україна готова, а Росія не демонструє бажання. Також мушу наголосити на необхідності стабільного припинення вогню", - додав спецпредставник США.

Волкер також вказав на обмін полоненими і відновлення критичної інфраструктури.