Уряди США й України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння, - Волкер

Спеціальний представник Державного департаменту Сполучених Штатів Америки у справах України Курт Волкер заявляє, що урядові оборонні відомства США та України вивчають потреби української армії в нових системах озброєння. Про це Волкер повідомив на пресконференції в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Він заявив, що, згідно з оприлюдненим змістом телефонної розмови президентів США й України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, питання продажу американської зброї Україні не порушувалося.

Водночас Волкер нагадав, що ще в 2017 році адміністрація Трампа зняла заборону обмеження на постачання оборонного озброєння Україні, якої дотримувалася попередня адміністрація Барака Обами.

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"Зараз більше немає жодних перешкод для поставок Україні летального оборонного озброєння", - заявив Волкер.

Також він сказав, що зараз співпраця з Україною в цьому питанні відбувається на аналогічній основі, як і з іншими близькими партнерами США.

"Ми також відкрили можливість для України придбати оборонне озброєння, яке Україна хоче купити", - додав Волкер.

Крім того, спецпредставник США зазначив, що цього року Україна внесла зміни у власне законодавство, які тепер дозволяють закупівлю іноземного військового обладнання.

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"І наступні кроки у цьому процесі - це прямі обговорення між американським і українським урядами, між Пентагоном і Міністерством оборони України щодо того, які в Україні є потреби, і які у Сполучених Штатах є відповідні системи, щоб задовольнити ці потреби і щоб Україна мала можливість придбати їх", - додав Волкер.

Водночас, за його словами, це питання перебуває "на нормальній траєкторії для таких процесів - оцінюються потреби, оцінюється, що можна запропонувати".