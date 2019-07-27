Розраховували на участь світових лідерів рівня Shell або Exxon, - Гройсман пропонує провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Коли ми оголошували цей конкурс, то розраховували на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Перебіг конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і загалом не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників", - написав Гройсман.
Прем'єр-міністр зазначив, що для України це питання не лише енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.
Нагадуємо, 26 липня міжвідомча комісія визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобутку нафти і газу на найбільшій за площею ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі.
Заявки на участь у державному конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD і "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.
Раніше продовжити конкурс на право розподілу нафти і газу на ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі виступив глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. На його думку, штучне зменшення термінів має вигляд "випадкового" і "навмисно створеного бар'єра з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між "своїми" і фірмами, які переслідують суто спекулятивні цілі".
У квітні 2019 року український уряд оголосив конкурс на укладення угоди щодо розподілу вуглеводнів - нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, в межах ділянки "Дельфін", і ділитися видобутим із державою. Тривалість такої співпраці - 50 років. У конкурсній документації зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.