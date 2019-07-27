Розраховували на участь світових лідерів рівня Shell або Exxon, - Гройсман пропонує провести повторний конкурс на право розробки українського шельфу

Про це прем'єр повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Коли ми оголошували цей конкурс, то розраховували на участь у ньому світових лідерів рівня Shell або Exxon. Перебіг конкурсу та його результати, які визначила міжвідомча комісія при Міненерго, показали, що конкурс був недостатньо представницьким, недостатньо конкурентним і загалом не виправдав очікувань у частині приходу на наш ринок гравців вищої світової ліги газовидобувників", - написав Гройсман.

Прем'єр-міністр зазначив, що для України це питання не лише енергетичної незалежності, а й геополітики, враховуючи безпосередню близькість газоносних ділянок до окупованого Криму.

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Нагадуємо, 26 липня міжвідомча комісія визначила компанію Trident Black Sea колишнього депутата Державної думи Росії Іллі Пономарьова переможцем державного конкурсу на залучення приватного партнера для розробки і видобутку нафти і газу на найбільшій за площею ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі.

Заявки на участь у державному конкурсі подавали чотири компанії. Серед них вищезгадана Trident Black Sea, а також американська Frontera Resources, яка сама й ініціювала цей конкурс, азербайджанська компанія Caspian Drilling Company LTD і "Укрнафтобуріння", бенефіціаром якої є Ігор Коломойський.

Раніше продовжити конкурс на право розподілу нафти і газу на ділянці "Дельфін" на Чорноморському шельфі виступив глава Офісу президента Зеленського Андрій Богдан. На його думку, штучне зменшення термінів має вигляд "випадкового" і "навмисно створеного бар'єра з метою швидкого розіграшу у виборчий період стратегічно важливої нафтогазової ділянки між "своїми" і фірмами, які переслідують суто спекулятивні цілі".

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У квітні 2019 року український уряд оголосив конкурс на укладення угоди щодо розподілу вуглеводнів - нафти і газу. Їх пропонують знайти в Чорному морі, в межах ділянки "Дельфін", і ділитися видобутим із державою. Тривалість такої співпраці - 50 років. У конкурсній документації зазначалося, що ресурсна база оцінюється у 286 мільйонів тонн умовного палива.