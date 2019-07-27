Будівельники відвідають Станицю Луганську в понеділок для огляду обсягу робіт щодо відновлення моста, - Волкер

"Інженери-будівельники вже відвідували міст. Як я розумію, в понеділок буде ще один їхній візит", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Водночас американський дипломат висловив думку, що вдасться досягти прогресу у відновленні мосту, якщо Росія зробить кроки щодо підтримки цього проекту.

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8 липня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова в односторонньому порядку розпочати відновлення моста в районі Станиці Луганської (Луганська обл.), якщо упродовж тижня з боку окупованих територій не почнеться демонтаж фортифікаційних споруд.

Тристороння контактна група (ТКГ) із врегулювання ситуації на Донбасі на засіданні 17 липня домовилася про якнайшвидший початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у районі смт Станиця Луганська Луганської області, зокрема встановлених на мості через Сіверський Донець.