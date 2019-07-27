Волкер про ймовірність візиту Трампа до України: "Я б не став нічого відкидати"

"Візити американських президентів плануються дуже заздалегідь. Тому планування чогось такого вимагало б серйозних зусиль. Я б не став нічого відкидати, звичайно, але вже є запрошення президенту Зеленському (президенту України Володимиру Зеленському. - Ред.) відвідати Вашингтон", - сказав Волкер на брифінгу в суботу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що дипломати США зі свого боку також хотіли б, щоб Трамп у майбутньому відвідав Україну.

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Як повідомлялося, 25 липня президент США Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови домовилися предметно обговорити практичні питання українсько-американської взаємодії під час візиту глави української держави в США.