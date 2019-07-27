Вимагаю негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, - Зеленський відреагував на інцидент із затриманням КОРДом патрульних на Дніпропетровщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Зеленського у фейсбуці.

"Попри всі спроби замовчати історію про затримання спецпризначенцями КОРД патрульних Нацполіції, які зупинили за порушення ПДР автівку начальника обласного управління МВС у Дніпровській області Віталія Глуховері, відео з подробицями огидного інциденту з’явилось у соцмережах та ЗМІ.

Воно шокує цинізмом поведінки представників старої еліти, які справді переконані, що вони разом зі своїм обслуговуючим персоналом живуть над законом. Переглянувши його, я спочатку не мав слів, навіть нецензурних. Але вони швидко знайшлися.

Я вимагаю від міністра внутрішніх справ пана Арсена Авакова негайного звільнення громадянина Глуховері з обійманої посади, а від голови ДБР пана Романа Труби чекаю швидкого та безкомпромісного розслідування за оприлюдненими фактами", - написав Зеленський.

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Президент також попередив усіх чиновників, що "часи безкарності й особливого ставлення до вас, до якого ви так звикли за часів всіх попередніх президентів України", назавжди минули.





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