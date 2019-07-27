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27.07.19 17:12

На в'їзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція. ФОТО

Під час огляду автомобіля на в'їзді до Києва патрульні виявили в багажнику предмет, схожий на ручний протитанковий гранатомет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку патрульної поліції в фейсбуці.

На вїзді до Києва в багажнику автомобіля виявлено гранатомет, - патрульна поліція 01

Сьогодні,  27 липня, близько 12-ї години на одеському КП (в’їзд у Київ) патрульні зупинили водія автомобіль Skoda за технічну несправність його автомобіля.

Під час спілкування з патрульними чоловік помітно нервував, а тому патрульні вирішили провести поверхневу перевірку його транспортного засобу. Інтуїція інспекторів не підвела: в багажнику автомобіля патрульні виявили предмет, схожий на РПГ.

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Чоловік не зміг чітко пояснити, звідки він узяв цю річ, а головне, що з нею хотів зробити та куди саме везе.

На місце події поліцейські викликали слідчо-оперативну групу для встановлення усіх обставин та з'ясування походження виявленого предмета та подальшої кваліфікації дій чоловіка.

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