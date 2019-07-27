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27.07.19 17:32

У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС

Станом на 16:00 27 липня хресний хід вірян УПЦ МП вулицями Києва завершився. Масові заходи відбулися без порушень громадського порядку та провокацій.

У хресній ході вірян УПЦ МП у Києві взяли участь до 30 тис. осіб, - МВС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

"За попередньою інформацію, у масових заходах, присвячених 1031-й річниці Хрещення Київської Русі-України, взяло участь до 30-ти тисяч вірян із різних регіонів України. Остаточна кількість учасників наразі уточнюється", - розповів перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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Публічну безпеку громадян забезпечували 4 тисячі правоохоронців: працівники столичної поліції, київські патрульні, вибухотехніки, кінологи, поліція діалогу, бійці нацгвардії та рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій. Було посилено безпеку в метрополітені. На вулицях міста чергували карети швидкої медичної допомоги та пожежні спецавто. 

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