"Не вірте жодному слову", - глава Окружного адмінсуду Вовк спростував автентичність опублікованих НАБУ записів

Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці, передає Цензор.НЕТ.

"Не вірте жодному слову! Все брехня, від початку і до кінця. Воно навіть звучить якось так смішно, я б сказав їхній текст (сценарій) "по-деб*льному написаний". У поширеному аудіофрагменті скомпільовані набори слів, ймовірно сказаних в різних ситуаціях і в різний час.

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Так, голоси схожі на голоси суддів ОАСК, але фрази вирізані з контексту, набрані в різні дні, з різних приводів, навіть в різних місцях. Це ж чутно по різному шуму на тлі, адже дуже грубо, непрофесійно зроблений монтаж. Мабуть, особливо не морочилися, на швидку руку склепали. Тут жодна експертиза не потрібна", - написав Вовк.

На його думку, публікація розмов і обшуки в суді є помстою з боку "влади, що програла", а також тиском на суд і на нього особисто.

"Адвокатами вже підготовлені і подані заяви до відповідних органів для надання правової оцінки діям виконавців цього політичного замовлення", - пише він.

Нагадаємо, 26 липня детективи НАБУ спільно зі слідчими Управління спеціальних розслідувань ГПУ (УСР ГПУ) здійснили санкціоновані слідчі дії (обшуки) у приміщеннях Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) та Суворовського районного суду м.Одеси в межах розслідування можливого вчинення кримінальних правопорушень головою та окремими суддями ОАСК.

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Також НАБУ оприлюднило записи розмов нібито суддів Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі. На записах, за даними слідства, фігурують, зокрема, глава суду Павло Вовк, судді Євген Аблов, Богдан Санін, Ігор Погрибніченко, Олексій Огурцов, Павло Григорович, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів Сергій Остапець і Микола Сірош, адвокат Олександр Кротюк, нардеп Сергій Ківалов і його помічниця Антоніна Славицька.