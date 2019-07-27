Суд відмовився заарештовувати техніку "чорних" лісорубів, затриманих поліцією на Харківщині

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на KHARKIV Today.

Виконуючи розпорядження президента України Володимира Зеленського про протидію незаконній вирубці лісів, 25 і 26 липня силовики в Харківській області провели масштабну операцію проти "чорних" лісорубів. У Золочівському, Чугуївському та Красноградському районах Харківської області затримали 6 вантажівок, які перевозили понад 75 кубічних метрів деревини дуба. Документи на зрубаний ліс у підозрюваних були відсутні.

Слідчі відкрили кримінальні провадження у ч. 1 ст. 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років.

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26 липня Золочівський районний суд відмовив у накладенні арешту на транспортні засоби та спиляну деревину.

У поліції запевнили, що продовжать роботу з протидії незаконним вирубуванням лісу, зазначивши, що це питання перебуває на постійному контролі керівництва МВС та Національної поліції України.

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