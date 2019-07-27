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27.07.19 20:43

Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

За фактом подій навколо дорожнього інциденту, що стався в 2018 році в Дніпропетровській області за участю водія голови обласної поліції, розпочато службове розслідування, яке перебуває на контролі глави МВС Арсена Авакова.

Службове розслідування щодо інциденту з водієм начальника ГУ НП у Дніпропетровській області Глуховері на контролі в міністра Авакова, - Нацполіція

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції

"27 липня в засобах масової інформації з'явилося відео, яке викликало резонанс у суспільстві. Детальні обставини події, яка мала місце в м.Дніпро за участю водія керівника ГУНП у Дніпропетровській області, будуть встановлені під час службового розслідування.

Про перебіг перевірки та її результати громадськість та представники засобів масової інформації будуть сповіщені в найкоротший термін", - йдеться у повідомленні.

Для всебічної та об’єктивної перевірки перебіг  розслідування перебуватиме під контролем Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

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Раніше Президент України Володимир Зеленський зажадав звільнення Віталія Глуховері з посади начальника Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Нагадуємо, раніше був оприлюднений запис того, як в 2018 році спецпідрозділ КОРД затримав двох патрульних за зупинку і штраф водієві глави поліції Дніпропетровщини Глуховері.

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