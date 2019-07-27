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27.07.19 21:25

ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА

Центральна виборча комісія скасувала повторний підрахунок голосів у 69-му окрузі з центром у Мукачевому.

ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА

Про це повідомляє регіональне відділення Громадянської мережі ОПОРА, передає Цензор.НЕТ.

У засіданні ОВК № 69 оголошено чергову "технічну" перерву до понеділка 09:00. Сьогодні стало відомо, що ЦВК скасувала перерахунок голосів на 133 ДВК округу", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат від "Слуги народу" на Закарпатті Токар домігся перерахунку голосів після програшу Балозі

За інформацією спостерігача від ОПОРИ, в суботу перерахували результати тільки 4 ДВК, були виявлені деякі відмінності.

ЦВК скасувала перерахунок у 69-му окрузі на Закарпатті, де переміг Балога, - ОПОРА 01

Напомним, кандидат в депутаты от "Слуги народа" по 69-му округу на Закарпатье Эдгар Токар заявил о пересчете голосов на всех участках округа. Ранее по данным ЦИК победителем на этом округе с отрывом в 789 голосов стал Виктор Балога. Пересчет был назначен на 27 июля.

Также читайте: "Слуга народа" настаивает на пересчете голосов в 5 округах, а в одном - требует его отменить

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