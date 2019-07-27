Для розслідування вбивства мешканця Житомирщини Обихода на прізвисько Француз створено СОГ на чолі з Аброськіним, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

"Під час перевірки поліцейські встановили, що у лісі поблизу с. Липляни Малинського району, неподалік автодороги Київ-Ковель, дійсно у землі є тіло людини. Під час попереднього огляду з'ясувалось, що це чоловік, віком 30-40 років", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби Нацполіції.
За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
У подальшому 27 липня під час слідчих дій було встановлено особу загиблого. Ним виявився 23-річний житель м. Коростеня, який наприкінці червня 2019 був оголошений у розшук як безвісно зниклий.
Крім того, чоловік був підозрюваним у вчиненні вбивства іншого коростенця, що сталося в березні 2018 року в одному з розважальних закладів міста під час конфлікту з кількома чоловіками.
За інформацією поліції, знайдений у лісі чоловік був причетним до одного із злочинних угруповань.
Нині у рамках досудового розслідування перевіряється низка версій щодо його вбивства, зокрема, озвучені у засобах масової інформації щодо його причетності до виборчих баталій. Він був фігурантом одного з кримінальних проваджень, що стосувалося порушень виборчого законодавства. А також перевіряється версія про причетність до кримінальних розбірок.
Для забезпечення ефективного розслідування створено посилену слідчо-оперативну групу Національної поліції України на чолі із заступником голови НПУ В'ячеславом Аброськіним, яка зараз працює на місці події у Житомирській області. Його перебіг перебуває на особистому контролі Міністра внутрішніх справ та голови Національної поліції України.
Тривають заходи для встановлення причетних до злочину осіб.
Як повідомляв Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела, 3 березня 2018 року в кафе в Коростені раніше судимі місцеві жителі Ярослав Лазаренко і Ілля Обиход на прізвисько Француз стріляли один в одного, в результаті поранень обидва потрапили в лікарню і перший помер.