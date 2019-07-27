Російська окупація заважає територіям Донбасу розвиватися разом з Україною, - Волкер

Про це заявив спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер на брифінгу в Києві, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Давайте не забувати, що першопричина того, що люди на цих (непідконтрольних українському уряду. – Ред.) територіях страждають, - це російське вторгнення і окупація цих територій. Якби не окупація території Донбасу, люди, які зараз там залишилися, були б частиною тієї загальної динаміки (розвитку -. Ред.) України, яку ми зараз спостерігаємо", - сказав Волкер.

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У цьому контексті він висловив сподівання, що шляхом застосування різних механізмів вдасться добитися від Росії розуміння того, що конфлікт на Донбасі – "це не те, що їй потрібно" і що Росія може зробити реальні кроки для поліпшення життя людей на Донбасі.

Нагадаємо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер анонсував у понеділок, 29 липня, візит будівельної команди в Станицю Луганську (Луганська обл.) для огляду обсягу робіт з відновлення моста.