При Кабміні створено посаду уповноваженого з прав людей з інвалідністю

Відповідно до опублікованої на сайті Кабміну постанови, будуть ліквідовані офіс з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, Департамент з питань стратегічного планування та координації державної політики, Департамент з питань державного управління, Департамент із питань регіональної політики і Департамент забезпечення документообігу та контролю, передає Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що йдеться не про ліквідацію відомства віцепрем'єрки Іванни Климпуш-Цинцадзе, а старої структури в секретаріаті Кабміну. Зараз його функції виконує структура з дуже схожою назвою - Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції. З грудня 2017-го генеральним директором цього відомства є Ольга Стефанишина.

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У структурі Секретаріату Кабінету міністрів "у межах граничної чисельності працівників Секретаріату" буде створений Директорат взаємодії з Верховною Радою України, Департамент забезпечення документообігу, управління організаційно-аналітичного забезпечення діяльності прем'єр-міністра України.

Також введена посада Урядового уповноваженого з прав людей з інвалідністю з утворенням його апарату